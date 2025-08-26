Зашли ли россияне в два населенных пункта на Днепропетровщине: что говорят в ВСУ

Российские войска зашли в два населенных пункта в Днепропетровской области и пытаются там закрепиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции", - рассказал Трегубов.

Спикер ОСГВ "Днепр" подтвердил, что оккупанты зашли в Днепропетровскую область.

Они расположены вблизи схождения административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

По данным аналитического проекта, по состоянию на 26 августа российские войска заняли села Запорожское и Новогеоргиевка.

Сегодня DeepState заявил о якобы оккупации двух сел в Днепропетровской области.

Ситуация на фронте

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самыми горячими направлениями на востоке остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

Как известно, за последние три недели Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

В то же время в России неоднократно заявляли о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне хотят зайти на 10 километров вглубь Днепропетровской области.

По его словам, так враг хочет создать на территории региона так называемую "буферную зону".

В то же время в ВСУ сообщали, что россияне не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.