Дали бій в епіцентрі штурму: снайпери ССО відбили атаку на Запорізькому напрямку (відео)

Зазначається, що на Запорізькому напрямку під час спроби росіян штурмувати позиції Сил оборони група снайперів 144-го центру ССО виконувала бойове завдання.

Снайпери під час перебування на позиціях суміжного підрозділу побачили масовану атаку росіян на одну з ділянок оборони - російські окупанти застосували піхоту, дрони та артилерію. Ворогу вдалося проникнути вглиб позицій СОУ.

Побачивши ситуацію, снайперська група контратакувала росіян, озброївшись гранатами, кулеметами та штурмовими гвинтівками. Спецпризначенці не тільки зупинили наступ ворога, але й зачистили окопи від російських штурмовиків.

"Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога був відбитий", - додали у повідомленні.