Запорожское и Новогеоргиевка под контролем ВСУ: в Генштабе рассказали о ходе боев

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Ковалев напомнил, что слухи о якобы захвате россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области являются фейковыми.

По его словам, сегодня российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию Днепропетровской области. И сейчас на админгранице Днепропетровщины и Донетчины продолжаются бои.

"Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков, обнаруживают российские ДРГ и уничтожают их. Села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины", - подчеркнул спикер Генштаба ВСУ.