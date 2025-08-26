Запорожское и Новогеоргиевка под контролем ВСУ: в Генштабе рассказали о ходе боев
Украинские воины контролируют села Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Российское продвижение остановлено.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.
Ковалев напомнил, что слухи о якобы захвате россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области являются фейковыми.
По его словам, сегодня российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию Днепропетровской области. И сейчас на админгранице Днепропетровщины и Донетчины продолжаются бои.
"Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков, обнаруживают российские ДРГ и уничтожают их. Села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины", - подчеркнул спикер Генштаба ВСУ.
Слухи о продвижении россиян
Напомним, сегодня, 26 августа, аналитики DeepState на своей интерактивной карте обозначили села Новогеоргиевка и Запорожское, которые находятся возле админграницы Днепропетровской области с Донецкой, как оккупированные.
На этом фоне спикер спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне зашли в эти два села.
При этом в Генштабе ВСУ подчеркивали, что Новогеоргиевка и Запорожское не были оккупированы россиянами.