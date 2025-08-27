ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дали бой в эпицентре штурма: снайперы ССО отбили атаку на Запорожском направлении (видео)

Украина, Среда 27 августа 2025 20:11
UA EN RU
Дали бой в эпицентре штурма: снайперы ССО отбили атаку на Запорожском направлении (видео) Иллюстративное фото: Силы специальный операций ВСУ (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Снайперы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении вступили в прямой стрелковый бой с оккупантами и уничтожили российских штурмовиков. Соответствующее видео уже появилось в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ.

Отмечается, что на Запорожском направлении во время попытки россиян штурмовать позиции Сил обороны группа снайперов 144-го центра ССО выполняла боевую задачу.

Снайперы во время пребывания на позициях смежного подразделения увидели массированную атаку россиян на один из участков обороны - российские оккупанты применили пехоту, дроны и артиллерию. Врагу удалось проникнуть вглубь позиций СОУ.

Увидев ситуацию, снайперская группа контратаковала россиян, вооружившись гранатами, пулеметами и штурмовыми винтовками. Спецназовцы не только остановили наступление врага, но и зачистили окопы от российских штурмовиков.

"Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит", - добавили в сообщении.

Ситуация на фронте

Отметим, Генеральный штаб ВСУ сегодня утром, 27 августа, подробно рассказал о ситуации на каждом из направлений фронта, а также показал карты боевых действий. Самыми горячими стали Покровское и Лиманское направления, на Запорожском направлении происходит некоторое затишье.

При этом 26 августа аналитики DeepState на своей интерактивной карте обозначили села Новогеоргиевка и Запорожское, которые расположены возле админграницы Днепропетровской области с Донецкой, как оккупированные. Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне зашли в эти два села.

После этого в Генштабе сообщили, что Новогеоргиевка и Запорожское не были оккупированы россиянами. А спикер ГШ ВСУ Андрей Ковалев подтвердил, что украинские военные контролируют оба села.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы