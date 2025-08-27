ua en ru
Дали бій в епіцентрі штурму: снайпери ССО відбили атаку на Запорізькому напрямку (відео)

Україна, Середа 27 серпня 2025 20:11
Дали бій в епіцентрі штурму: снайпери ССО відбили атаку на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: Сили спеціальний операцій ЗСУ (Міноборони України)
Автор: Антон Корж

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України на Запорізькому напрямку вступили у прямий стрілецький бій з окупантами та знищили російських штурмовиків. Відповідне відео вже з'явилося у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку під час спроби росіян штурмувати позиції Сил оборони група снайперів 144-го центру ССО виконувала бойове завдання.

Снайпери під час перебування на позиціях суміжного підрозділу побачили масовану атаку росіян на одну з ділянок оборони - російські окупанти застосували піхоту, дрони та артилерію. Ворогу вдалося проникнути вглиб позицій СОУ.

Побачивши ситуацію, снайперська група контратакувала росіян, озброївшись гранатами, кулеметами та штурмовими гвинтівками. Спецпризначенці не тільки зупинили наступ ворога, але й зачистили окопи від російських штурмовиків.

"Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога був відбитий", - додали у повідомленні.

Ситуація на фронті

Зазначимо, Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вранці, 27 серпня, детально розповів про ситуацію на кожному з напрямів фронту, а також показав карти бойових дій. Найгарячішими стали Покровський та Лиманський напрямки, на Запорізькому напрямку відбувається певне затишшя.

При цьому 26 серпня аналітики DeepState на своїй інтерактивній карті позначили села Новогеоргіївка та Запорізьке, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області з Донецькою, як окуповані. Спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна розповів, що росіяни зайшли в ці два села.

Після цього в Генштабі повідомили, що Новогеоргіївка і Запорізьке не були окуповані росіянами. А спікер ГШ ЗСУ Андрій Ковальов підтвердив, що українські військові контролюють обидва села.

