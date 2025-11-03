В Запорожской области ужесточили комендантский час, но есть нюанс
В Запорожской области обновили график комендантского часа. Теперь в некоторых общинах он будет длиться дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.
В Запорожской ОВА обратили внимание, что график комендантского часа обновили по просьбе военных.
Теперь в Кушугумской общине Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области комендантский час будет длиться с 21:00 до 06:00.
При этом на остальной части территории Запорожской области ограничения будут действовать как и раньше - с 00:00 до 05:00.
В Запорожской ОВА призвали жителей области быть внимательными ко времени пребывания на улице, поскольку соблюдение правил безопасности остается обязательным.
Штрафы за нарушение комендантского часа
Напомним, в августе этого года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.
Документом предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, устанавливающую штрафы за действия, противоречащие ограничениям военного времени.
Согласно проекту, ответственность будет предусмотрена за пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без соответствующих пропусков или удостоверений, а также за нахождение на улице или в общественных местах в часы действия комендантского часа без специального разрешения.
На данный момент в законодательстве отсутствует отдельная статья, предусматривающая наказание именно за нарушение комендантского часа.