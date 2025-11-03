ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Запорожской области ужесточили комендантский час, но есть нюанс

Запорожская область, Понедельник 03 ноября 2025 19:12
UA EN RU
В Запорожской области ужесточили комендантский час, но есть нюанс Иллюстративное фото: в Запорожской области обновили график комендантского часа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Запорожской области обновили график комендантского часа. Теперь в некоторых общинах он будет длиться дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

В Запорожской ОВА обратили внимание, что график комендантского часа обновили по просьбе военных.

Теперь в Кушугумской общине Запорожского района и на подконтрольных Украине территориях Васильевского и Пологовского районов области комендантский час будет длиться с 21:00 до 06:00.

При этом на остальной части территории Запорожской области ограничения будут действовать как и раньше - с 00:00 до 05:00.

В Запорожской ОВА призвали жителей области быть внимательными ко времени пребывания на улице, поскольку соблюдение правил безопасности остается обязательным.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Напомним, в августе этого года Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил военного положения, включая комендантский час.

Документом предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, устанавливающую штрафы за действия, противоречащие ограничениям военного времени.

Согласно проекту, ответственность будет предусмотрена за пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без соответствующих пропусков или удостоверений, а также за нахождение на улице или в общественных местах в часы действия комендантского часа без специального разрешения.

На данный момент в законодательстве отсутствует отдельная статья, предусматривающая наказание именно за нарушение комендантского часа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Комендантский час Война в Украине
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа