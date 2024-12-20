ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго

Пятница 20 декабря 2024 14:02
UA EN RU
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов, - Минэнерго Фото: ЗАЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Запорожская атомная электростанция оказалась снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов. Сейчас она осталась без одной из двух линий электропередачи, которые ее соединяют с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что станция теперь работает на одной линии питания.

Энергетики готовы начать восстановление поврежденной линии, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины", - подчеркнул Галущенко.

Такая ситуация на ЗАЭС является далеко не первой. К примеру, в ноябре ЗАЭС трижды оказывалась на грани блэкаута из-за обстрелов РФ.

ЗАЭС под российской оккупацией

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

Постоянные обстрелы территории станции создают угрозу для ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. Украинская сторона и международные организации неоднократно обвиняли Россию в провокациях.

МАГАТЭ продолжает призывать Россию демилитаризовать территорию ЗАЭС. Организация разместила свою мониторинговую миссию на станции, однако специалисты работают в сложных условиях, а оккупанты мешают специалистам осуществлять контроль над ядерной безопасностью.

Известно, что Россия размещает на территории ЗАЭС военную технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военный щит. Оккупанты даже проводят "учения" на территории станции.

Также недавно российский беспилотник попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ, когда колонна направлялась к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Минэнерго
NEWS
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев