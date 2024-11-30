Третий раз за месяц. Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за обстрела РФ
Из-за обстрела российских войск, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась на грани блэкаута 30 ноября. Это уже третий раз за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"Сегодня ночью (30 ноября, - ред) из-за вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой.
"Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - добавили в министерстве.
Когда начнутся восстановительные работы
Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, уже в третий раз за ноябрь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.
"Украинские энергетики начнут восстановление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью", - добавил он.
По словам министра, только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции, потому что каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе.
Ситуация на ЗАЭС
Российские войска захватили Энергодар Запорожской области в феврале 2022 года, когда оккупанты масштабно вторглись в Украину. Вместе с Энергодаром была захвачена и атомная станция.
Российские захватчики не соблюдают элементарные правила безопасности на объекте. Там они хранят не только технику, но и скапливают живую силу для переброски на линию фронта.
Отметим, что ЗАЭС была на грани блэкаута буквально 16 ноября. Такая же ситуация повторилась и 21 ноября. После последнего ЧП, энергетики восстановили одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС 23 ноября.
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