Дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге в оккупированную Запорожскую АЭС

По данным ведомства, беспилотник попал и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай, как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an "unacceptable" attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF