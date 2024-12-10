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Дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге в оккупированную Запорожскую АЭС

Вторник 10 декабря 2024 19:45
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Дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге в оккупированную Запорожскую АЭС Фото: дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Беспилотник попал в служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии. Они направлялись к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По данным ведомства, беспилотник попал и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай, как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

Стоит заметить, что о попадании в авто МАГАТЭ рассказал и президент Владимир Зеленский на встрече с председателем группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратху Перес Гарсиа.

Однако он не уточнил деталей относительно того, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Обновлено в 19:50.

Зеленский в Telegram отреагировал на нападение на авто представителей МАГАТЭ.

"На дороге в Запорожской области - регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, - российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире", - написал он.

По его словам, удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Дрон попал в служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге в оккупированную Запорожскую АЭС

Зеленский считает, что это нападение продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом и безопасностью.

"Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно. Это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Молчание или бездействие только поощрят дальнейшие преступления", - написал президент.

Ситуация на Запорожской АЭС

Стоит напомнить, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе. Россияне оккупировали ЗАЭС с 4 марта 2022 года. Они заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Также оккупанты неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.

В частности, в ночь на субботу, 30 ноября, из-за вражеских обстрелов была повреждена воздушная линия, по которой подается электричество на атомную станцию. Такой инцидент на ЗАЭС произошел в третий раз за месяц. Это создает угрозу радиационной безопасности.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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