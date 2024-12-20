Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, - Міненерго

Запорізька атомна електростанція опинилася знову на межі блекауту через російські обстріли. Наразі вона залишилась без однієї з двох ліній електропередачі, які її з'єднують з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що станція тепер працює на одній лінії живлення.

Енергетики готові розпочати відновлення пошкодженої лінії, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - наголосив Галущенко.

Така ситуація на ЗАЕС є далеко не першою. До прикладу, у листопаді ЗАЕС тричі опинялась на межі блекауту через обстріли РФ.

ЗАЕС під російською окупацією

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), найбільша в Європі атомна електростанція, що розташована в Енергодарі, перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Постійні обстріли території станції створюють загрозу для ядерної безпеки України, Європи та всього світу. Українська сторона та міжнародні організації неодноразово звинувачували Росію у провокаціях.

МАГАТЕ продовжує закликати Росію демілітаризувати територію ЗАЕС. Організація розмістила свою моніторингову місію на станції, проте фахівці працюють у складних умовах, а окупанти заважають фахівцям здійснювати контроль над ядерною безпекою.

Відомо, що Росія розміщує на території ЗАЕС військову техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військовий щит. Окупанти навіть проводять "навчання" на території станції.