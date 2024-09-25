РФ обучает пилотов FPV-дронов на Запорожской АЭС, - ЦПД

Оккупанты стали использовать Запорожскую АЭС для обучения пилотов FPV-дронов. Тренируются они, обстреливая Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россияне используют ЗАЭС в качестве территории, на которой обучают пилотов FPV-дронов", - рассказал он.

Более того, по данным Коваленко, эти пилоты терроризируют обстрелами Никополь, используя украинский город с гражданскими в качестве полигона.

"Фактически для России ЗАЭС является прикрытием", - констатировал военный.

Обстрелы Никополя

Российские войска оккупировали город Энергодар Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. После этого оккупанты превратили ЗАЭС в военный объект, где накапливают технику и живую силу.

Никополь обстреливает РФ с временно оккупированного Энергодара, где расположена ЗАЭС (google.com.maps)

В свою очередь, Николь Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра, постоянно находится под атаками захватчиков, обстреливающих город с временно оккупированного Энергодара.

К примеру, 21 сентября в Никополе россияне дроном атаковали авто, в котором ехала семья с детьми. Погибли мать и 12-летняя дочь, отец с 4-летней дочерью пострадали.