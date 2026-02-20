ua en ru
Запорожье в дыму после удара россиян по инфраструктуре

Пятница 20 февраля 2026 12:59
Запорожье в дыму после удара россиян по инфраструктуре
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 20 февраля, атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждена инфраструктура, над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Россия целый день прицельно атакует Запорожье, часть города без света

"Дым, поднимающийся над Запорожьем, - это последствия вражеской атаки на инфраструктуру областного центра", - заявил Федоров.

По словам главы Запорожской ОГА, пока информации о пострадавших от российского обстрела не поступало, на месте попадания работают все экстренные службы.

Федоров также сообщил, что россияне ударили по одной из АЗС областного центра. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.

Запорожье в дыму после удара россиян по инфраструктуре

Удары россиян по Запорожью и области

Российские войска в последнее время усилили удары по Запорожью и области с использованием КАБов, ракет и беспилотников различных типов.

Так, Российская армия вечером вторника, 17 февраля, нанесла дронового удара по Запорожью. В результате удара дрона в городе повреждены окна и фасады жилых домов. Сначала сообщалось об одной раненой женщине, однако впоследствии стало известно, что она умерла от полученных травм.

Ночью 15 февраля ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар. Также ранения получили три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет.

Также во время одной из недавних атак дронов в Запорожье возник масштабный пожар и произошло частичное обесточивание города.

Кроме того, утром 28 января армия РФ ударила по Запорожью, пострадали два человека - помощь врачей понадобилась и 88-летней женщине и 37-летнему мужчине. В результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

