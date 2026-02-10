Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

Российские оккупанты поздно вечером во вторник, 10 февраля, атаковали дронами Запорожье. В городе произошло крупное возгорание и частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, оккупанты атаковали областной центр дронами. Враг попал по объекту инфраструктуры, и в результате ударов возник масштабный пожар.

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", - добавил Федоров.

Сейчас, предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 23:47

"Из-за атаки российского беспилотника в нескольких домах выбиты окна. Предварительно - обошлось без пострадавших", - уточнил глава ОВА.

Обновлено в 00:20

Федоров сообщил, что восстановление тепла может занять много времени, особенно в одном из районов города. В то же время он добавил, что электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей. В настоящее время специалисты уже работают.

Кроме того, в Коммунарском районе власти развертывают дополнительные пункты несокрушимости.