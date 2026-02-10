ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

Вторник 10 февраля 2026 23:40
UA EN RU
Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек Фото: под ударом оказался объект инфраструктуры (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером во вторник, 10 февраля, атаковали дронами Запорожье. В городе произошло крупное возгорание и частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Читайте также: Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия

По его словам, оккупанты атаковали областной центр дронами. Враг попал по объекту инфраструктуры, и в результате ударов возник масштабный пожар.

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", - добавил Федоров.

Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

Сейчас, предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 23:47

"Из-за атаки российского беспилотника в нескольких домах выбиты окна. Предварительно - обошлось без пострадавших", - уточнил глава ОВА.

Обновлено в 00:20

Федоров сообщил, что восстановление тепла может занять много времени, особенно в одном из районов города. В то же время он добавил, что электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей. В настоящее время специалисты уже работают.

Кроме того, в Коммунарском районе власти развертывают дополнительные пункты несокрушимости.

Обстрелы Запорожья и области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для своих ударов беспилотники, ракеты и авиабомбы.

В частности, сегодня днем оккупанты тоже атаковали Запорожье дронами, в результате чего взрывной волной было повреждено здание детского сада. Последствия фиксировались в многоэтажках, которые были рядом.

В ночь на 10 февраля оккупанты также нанесли удар по Вольнянску (Запорожский район). Из-за обстрелов по нескольким адресам возникли пожары - горели жилые дома. Взрывной волной были повреждены здания, расположенные рядом.

Также мы писали, что в ночь на 6 февраля РФ осуществила комбинированный удар по Украине. Той ночью под атаку попала и Запорожская область, из-за чего без света остались 12 тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ