Запоріжжя в диму після удару росіян по інфраструктурі

Російські війська сьогодні вдень, 20 лютого, атакували Запоріжжя. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, над містом підіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами глави Запорізької ОВА, наразі інформації про постраждалих від російського обстрілу не надходило, на місці влучання працюють усі екстрені служби.

"Дим, що здіймається над Запоріжжям, - це наслідки ворожої атаки на інфраструктуру обласного центра", - заявив Федоров.

Удари росіян по Запоріжжю та області

Російські війська останнім часом посилили удари по Запоріжжю та області з використанням КАБів, ракет та безпілотників різних типів.

Так, Російська армія ввечері вівторка, 17 лютого, завдала дронового удару по Запоріжжю. Внаслідок удару дрона у місті пошкоджено вікна та фасади житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну поранену жінку, однак згодом стало відомо, що вона померла від отриманих травм.

Вночі 15 лютого вдарила дронами по Запоріжжю. "Шахед" влучив у приватний будинок та значно його пошкодив, спалахнула пожежа. Також поранення отримали три людини – 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років.

Також під час однієї з нещодавніх атак дронів у Запоріжжі виникла масштабна пожежа та сталося часткове знеструмлення міста.

Окрім того, зранку 28 січня армія РФ вдарила по Запоріжжю, постраждали двоє людей – допомога лікарів знадобилася і 88-річній жінці та 37-річному чоловікові. Внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.