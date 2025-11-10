ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российские войска на Запорожском направлении пытаются обойти позиции ВСУ

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 16:05
UA EN RU
Российские войска на Запорожском направлении пытаются обойти позиции ВСУ Фото: российские войска активизировали попытки обойти украинские позиции (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Военные РФ активизировали попытки обхода украинских позиций в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской атомной электростанции и Каменки-Днепровской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Несколько групп противника пытались по камышовым зарослям обойти наши позиции и зайти во фланг с запада", - отметил Волошин.

По его словам, российские войска также пытаются инфильтроваться по дну бывшего Каховского водохранилища, используя заросли как укрытие. Цель таких действий - быстро приблизиться к украинским подразделениям и зайти им в тыл.

"Подобные попытки фиксируются и вблизи Запорожской АЭС и населенного пункта Каменка-Днепровская", - добавил представитель Сил обороны юга.

Российские войска на Запорожском направлении пытаются обойти позиции ВСУСкриншот: Малокатериновка на карте DeepStateMap

Обстрелы Запорожья

Как мы писали, Запорожье ночью 7 ноября оказалось под атакой врага, в результате чего в многоэтажках и детсаду выбило окна.

А 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.

Напомним, 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты. В Запорожском районе прогремели четыре взрыва.

РБК-Украина также сообщало, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье в ночь на 2 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Вооруженные силы Украины
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа