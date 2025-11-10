Російські війська на Запорізькому напрямку намагаються обійти позиції ЗСУ

Військові РФ активізували спроби обходу українських позицій у районі Малокатеринівки та на суміжних напрямках, зокрема поблизу Запорізької атомної електростанції та Кам’янки-Дніпровської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська також намагаються інфільтруватися по дну колишнього Каховського водосховища, використовуючи зарості як укриття. Мета таких дій - швидко наблизитися до українських підрозділів і зайти їм у тил.

"Декілька груп противника намагалися очеретяними хащами обійти наші позиції та зайти у фланг із заходу", - зазначив Волошин.

Обстріли Запоріжжя

Як ми писали, Запоріжжя вночі 7 листопада виявилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна.

А 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цих регіонах балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя в ніч на 2 листопада.