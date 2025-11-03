ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре и Запорожской области прогремели взрывы: в чем причина

Понедельник 03 ноября 2025 04:19
UA EN RU
В Днепре и Запорожской области прогремели взрывы: в чем причина Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро", канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:04.

В то же время о взрывах в Запорожской области написал Федоров. После этого он уточнил, что в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. Последствия устанавливаются.

Перед этими взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики и фиксации скоростной цели в направлении "Днепра/Запорожья". Впоследствии военные призвали жителей Днепра быть в укрытиях.

Известно, что добавилась также угроза баллистики с северо-восточного направления. После этого Воздушные силы зафиксировали скоростные цели курсом на Сумскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

В Днепре и Запорожской области прогремели взрывы: в чем причина

Взрывы в Днепре и Запорожье

Напомним, что россияне регулярно атакуют как Днепр, так и Запорожье, используя для ударов беспилотники, ракеты и авиабомбы.

Так произошло в ночь на 30 октября. В направлении обеих городов летали баллистические ракеты. После атаки в Запорожье было повреждено жилое многоэтажное здание, причем частично оно было разрушено.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Днипро Война в Украине
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН