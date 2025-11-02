ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Почти 60 тысяч абонентов остались без света в результате атаки РФ на Запорожье

Воскресенье 02 ноября 2025 04:49
UA EN RU
Почти 60 тысяч абонентов остались без света в результате атаки РФ на Запорожье Фото: почти 58 тысяч семей без электроэнергии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.

Обстрел Запорожья

Напомним, что в ночь на 2 ноября россияне пытались атаковать Запорожье. Глава ОВА ОВА сообщал, что для региона была угроза применения дронов и баллистики.

Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой сектор. Кроме того, из-за вражеского обстрела по меньшей мере два человека пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН