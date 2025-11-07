ua en ru
РФ ударила по Запорожью: в детсаду и жилых домах выбиты окна

Украина, Пятница 07 ноября 2025 01:16
РФ ударила по Запорожью: в детсаду и жилых домах выбиты окна
Автор: Маловичко Юлия

Запорожье ночью 7 ноября оказалось под атакой врага, в результате чего в многоэтажках и детском саду выбило окна. Незадолго до этого Воздушные Силы сообщали об угрозе КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья. Сейчас информации о пострадавших не поступало", - сообщил Федоров в 00:44.

Ранее, в 23:50, Воздушные силы сообщали об угрозе КАБов в направлении Запорожья. В то же время об этом писал и глава ОВА, после чего добавил, что есть также и угроза применения ударных дронов по области. Уже в 0:47 у Федорова в Telegram появилось сообщение еще и об угрозе баллистики.

Отметим, по состоянию на 0:46 карта воздушных тревог в Украине выглядела так:РФ ударила по Запорожью: в детсаду и жилых домах выбиты окна

Фото: тревогу объявили на северо-востоке и в Запорожье (t.me/alarmua)

Обновлено в 01:58

"В Запорожье коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.

Предыдущие обстрелы Запорожья

Как мы писали, 5 ноября в Запорожье оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей - в результате обстрела четыре человека получили ранения.

Напомним, 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты. В Запорожском районе прогремели четыре взрыва.

РБК-Украина также сообщало, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье в ночь на 2 ноября.

