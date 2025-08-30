В Запорожье резко возросло количество пострадавших, город атаковали 7 ракет и дроны

По состоянию на 06:33 в городе зафиксированы 16 раненых, в том числе двое детей.

"Восемь человек госпитализированы - среди них двое детей - десятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.

Он добавил, что враг атаковал областной центр "Шахедами" и ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб.

Федоров также обнародовал фото последствий обстрела.

Фото: начальник Запорожской ОГА Иван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

В Полиции Запорожской области отметили, что 30 августа в период с 01:46 до 04:05 оккупанты атаковали Запорожье 7 ракетами (тип устанавливается) и 6 БПЛА (предварительно, типа Shahed).

"Попадания пришлись по объектам инфраструктуры, территориям частных домовладений и вблизи многоквартирных домов", - говорится в сообщении правоохранителей.

На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города.

Фото: Полиция Запорожской области (facebook.com/vkgunpzp)

Обновлено 07:10

Иван Федоров сообщил, что в результате атак россиян на Запорожье и Запорожский район минувшей ночью, в целом один человек погиб, и еще 21 получили ранения.

Согласно его данным, в течение суток оккупанты нанесли 613 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Из них - 7 ракетных ударов по Запорожью.

Обновлено 07:15

По информации Федорова, в результате ночных ударов россиян по Запорожью ранены уже 22 человека.

"Среди пострадавших трое детей - мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет. Эта атака унесла жизнь одного человека", - добавил глава Запорожской ОВА.