У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих, місто атакували 7 ракет і дрони

Станом на 06:33 у місті зафіксовано 16 поранених, зокрема двоє дітей.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Він додав, що ворог атакував обласний центр "Шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

Федоров також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

Фото: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

У Поліції Запорізької області зазначили, що 30 серпня в період з 01:46 до 04:05 окупанти атакували Запоріжжя 7 ракетами (тип встановлюється) і 6 БпЛА (попередньо, типу Shahed).

"Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Фото: Поліція Запорізької області (facebook.com/vkgunpzp)

Оновлено 07:10

Іван Федоров повідомив, що внаслідок атак росіян на Запоріжжя та Запорізький район минулої ночі, загалом одна людина загинула і 21 зазнала поранень.

За його даними, впродовж доби окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. З них - 7 ракетних ударів по Запоріжжю.

Оновлено 07:15

За інформацією Федорова, через нічні удари росіян по Запоріжжю поранено вже 22 людини.

"Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Ця атака забрала життя однієї людини", - додав начальник Запорізької ОВА.