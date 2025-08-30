UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі різко зросла кількість постраждалих, місто атакували 7 ракет і дрони

Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нічної комбінованої атаки, кількість постраждалих у Запоріжжі суттєво зросла. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Поліцію Запорізької області.

Станом на 06:33 у місті зафіксовано 16 поранених, зокрема двоє дітей.

"Вісім людей госпіталізовані - серед них двоє дітей - десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Він додав, що ворог атакував обласний центр "Шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула.

Федоров також оприлюднив фото наслідків обстрілу.

 

Фото: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

У Поліції Запорізької області зазначили, що 30 серпня в період з 01:46 до 04:05 окупанти атакували Запоріжжя 7 ракетами (тип встановлюється) і 6 БпЛА (попередньо, типу Shahed).

"Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури, територіях приватних домоволодінь та поблизу багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

 

Фото: Поліція Запорізької області (facebook.com/vkgunpzp)

Оновлено 07:10

Іван Федоров повідомив, що внаслідок атак росіян на Запоріжжя та Запорізький район минулої ночі, загалом одна людина загинула і 21 зазнала поранень.

За його даними, впродовж доби окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. З них - 7 ракетних ударів по Запоріжжю.

Оновлено 07:15

За інформацією Федорова, через нічні удари росіян по Запоріжжю поранено вже 22 людини.

"Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Ця атака забрала життя однієї людини", - додав начальник Запорізької ОВА.

Нічна комбінована атака РФ по Україні

В ніч на 30 серпня російські терористи вчинили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

Головними цілями удару були Запоріжжя, Дніпро, Павлоград, Черкаси, Волинська область та інші західні регіони країни.

У Запоріжжі повідомлялося про як мінімум 12 прильотів, пошкоджені будівлі підприємств.

За даними рятувальників, у Запоріжжі зафіксовано влучання у п’ятиповерхові та приватні житлові будинки, в місцях прильотів спалахнула пожежа.

Детальніше про масований обстріл цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Запоріжжя