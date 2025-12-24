В Запорожье после удара РФ есть пострадавшие: фото последствий атаки

Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки тактической авиацией на Запорожье ночью 24 декабря. Также появились фото последствий удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.

На видео от главы ОВА на котором показан дом видно поврежденные стены, балкон и обломки фасада, которые лежат на земле.

Также чиновник показал фото последствий вражеского удара, который был нанесен незадолго после предупреждений об угрозе КАБов в регионе.

"Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", - написал Федоров.

Удар РФ по Запорожью 24 декабря

Россияне атаковали Запорожье и регион управляемыми авиабомбами в ночь на 24 декабря.

Федоров сообщал предварительно о повреждениях в жилом доме, впрочем деталей не было предоставлено, кроме того, что на месте работали экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру. Сообщалось о возгорании гаражей и автомобилей.

Как известно, россияне регулярно атакуют Запорожскую область ракетами, дронами и КАБами. В Telegram главы ОВА Ивана Федорова постоянно появляются предупреждения об угрозе и призыв к гражданам находиться в безопасных местах.

Относительно недавней атак РФ на Запорожье, РБК-Украина писало, что 19 декабря враг обстрелял область, было пятеро пострадавших, среди которых - ребенок.

За несколько дней до этого россияне нанесли авиаудары по Запорожью. В результате атак была существенно повреждена многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.