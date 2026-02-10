В Запорожье был "прилет" возле детсада, здание повреждено

Он отметил, что здание детсада было повреждено взрывной волной - там выбиты окна, также задело помещения на территории.

"На счастье, никто не пострадал - дети и воспитатели были в укрытии", - сказал Федоров.

Также, по его словам, были повреждены многоэтажки, которые находятся неподалеку.

До этого глава Запорожской ОВА предупреждал, что над Запорожьем зафиксировали российские ударные дроны. Они летели в сторону местно

Также он заявлял об угрозе баллистики для Запорожской области.