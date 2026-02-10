В Запорожье был "прилет" возле детсада, здание повреждено

Российские оккупанты сегодня, 10 февраля, днем атаковали Запорожье. В результате удара повреждено здание детсада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
Он отметил, что здание детсада было повреждено взрывной волной - там выбиты окна, также задело помещения на территории.
"На счастье, никто не пострадал - дети и воспитатели были в укрытии", - сказал Федоров.
Также, по его словам, были повреждены многоэтажки, которые находятся неподалеку.
До этого глава Запорожской ОВА предупреждал, что над Запорожьем зафиксировали российские ударные дроны. Они летели в сторону местно
Также он заявлял об угрозе баллистики для Запорожской области.
Напомним, в октябре прошлого года российская армия совершила массированную атаку ударными дронами на Харьков. Один из беспилотников попал в частный детский сад в Холодногорском районе города.
В результате удара на месте вспыхнул пожар, а все дети были эвакуированы из здания. По данным местных властей, в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди которых мужчина и женщина в тяжелом состоянии с ожогами.