В Запорожье был слышен взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.

Местные паблики также писали о взрывах. Сейчас в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - сообщили журналисты Суспільного.

Атака россиян по Запорожью

Ранее мы писали, что 8 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

Сначала было известно о шести пострадавших, но позже сообщили и о трех погибших.

Вскоре количество погибших выросло до четырех.

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