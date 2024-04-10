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В Запорожье был слышен взрыв

Запорожье, Среда 10 апреля 2024 01:39
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В Запорожье был слышен взрыв Фото: В Запорожье был слышен взрыв (Павел Петров)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Запорожья слышали взрыв ночью 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.

"В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва", - сообщили журналисты Суспільного.

Местные паблики также писали о взрывах. Сейчас в регионе объявлен отбой воздушной тревоги.

Атака россиян по Запорожью

Ранее мы писали, что 8 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

Сначала было известно о шести пострадавших, но позже сообщили и о трех погибших.

Вскоре количество погибших выросло до четырех.

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Запорожье Взрыв
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