У Запоріжжі було чутно вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Запоріжжя.

Місцеві паблік також писали про вибухи. Наразі в регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.

"У деяких районах Запоріжжя було чутно звук вибуху", - повідомили журналісти Суспільного.

Атака росіян по Запоріжжю

Раніше ми писали, що 8 квітня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, але пізніше повідомили й про трьох загиблих.

Незабаром кількість загиблих зросла до чотирьох.

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