Мера пресечения для Сольского: суд объявил перерыв

В чем подозревают министра

Напомним, вчера, 23 апреля, правоохранители сообщили о том, что одному из министров объявили о подозрении в деле о завладении государственной землей на 291 млн гривен, а также о попытке завладения земельным участком стоимостью 190 млн гривен.

Источники РБК-Украина рассказали о том, что речь идет о министре аграрной политики Украины Николае Сольском.

Сам Сольский, реагируя на подозрение, отметил, что речь идет о периоде с 2017 по 2018 год, когда он был адвокатом и еще не работал госслужащим.

По словам министра, дело касается спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые передали им во владение на законных основаниях.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина отметила, что прокуроры просят, чтобы Сольского отправили в СИЗО с возможностью внести залог.

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