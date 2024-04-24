Запобіжний захід для Сольського: суд оголосив перерву

Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики України Миколі Сольському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Як оголосив суддя, засідання пройде завтра, 25 квітня, об 11:00.
Сьогодні засідання тривало трохи більше двох годин. Воно завершилося близько 16:35.
Нагадаємо, вчора, 23 квітня, правоохоронці повідомили про те, що одному з міністрів оголосили про підозру у справі про заволодіння державною землею на 291 млн гривень, а також про спробу заволодіння земельною ділянкою вартістю 190 млн. гривень.
Джерела РБК-Україна розповіли про те, що йдеться про міністра аграрної політики України Миколу Сольського.
Сам Сольський, реагуючи на підозру, зазначив, що йдеться про період з 2017 до 2018 року, коли він був адвокатом і ще не працював держслужбовцем.
За словами міністра, справа стосується суперечки між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які передали їм у володіння на законних підставах.
Прес-секретар САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна зазначила, що прокурори просять, щоб Сольського відправили до СІЗО з можливістю внести заставу.
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