Записал на тещу и отца: у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен
Руководитель областного ТЦК и СП во Львовской области "скрыл" частный дом, землю и автомобили на почти 8 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя.
Следствие установило, что за 2023-2024 годы чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество он оформил на тещу, хотя фактически приобрел за собственные средства.
Кроме того, в декларации отсутствуют автомобили Mercedes-Benz и Nissan, оформленные на отца и сестру чиновника, но фактически использовались им и его женой. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет почти 8 млн грн.
По инициативе ГБР Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретенного имущества.
Чиновнику грозит до 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Коррупция в ТЦК
Напомним, ранее СБУ совместно с Национальной полицией провела санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Также недавно Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Запорожского областного ТЦК на более 3,8 млн гривен.