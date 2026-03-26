Записал на тещу и отца: у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен

Руководитель областного ТЦК и СП во Львовской области "скрыл" частный дом, землю и автомобили на почти 8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, который на момент разоблачения исполнял обязанности руководителя.

Следствие установило, что за 2023-2024 годы чиновник не задекларировал земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество он оформил на тещу, хотя фактически приобрел за собственные средства.

Кроме того, в декларации отсутствуют автомобили Mercedes-Benz и Nissan, оформленные на отца и сестру чиновника, но фактически использовались им и его женой. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет почти 8 млн грн.

По инициативе ГБР Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку образа жизни чиновника. Установлено, что его официальные доходы не соответствуют стоимости приобретенного имущества.

Чиновнику грозит до 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.