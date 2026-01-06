У экс-начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали элитный дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отметили в НАПК, во время мониторинга способа жизни было установлено, что бывший начальник Запорожского областного ТЦК во время пребывания в должности приобрел ряд движимого и недвижимого имущества, а также получил денежные средства. Речь о:

доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица;

наличных деньгах, которые получили супруги.

Вышеупомянутое имущество было приобретено за наличку, тогда как законные доходы расходовались семьей преимущественно безналично.

Правоохранители выяснили, что за счет законно полученных средств такое дорогостоящее имущество было приобрести невозможно.