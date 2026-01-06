ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

У экс-начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали элитный дом

Запорожская область, Вторник 06 января 2026 16:28
UA EN RU
У экс-начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали элитный дом Фото: у бывшего начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали активы (nazk.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Запорожского областного ТЦК на более 3,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отметили в НАПК, во время мониторинга способа жизни было установлено, что бывший начальник Запорожского областного ТЦК во время пребывания в должности приобрел ряд движимого и недвижимого имущества, а также получил денежные средства. Речь о:

  • доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица;
  • наличных деньгах, которые получили супруги.

Вышеупомянутое имущество было приобретено за наличку, тогда как законные доходы расходовались семьей преимущественно безналично.

Правоохранители выяснили, что за счет законно полученных средств такое дорогостоящее имущество было приобрести невозможно.

Скандал с экс-начальником Запорожского областного ТЦК

Напомним, в сентябре 2024 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военнослужащего от службы путем обмана.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2023 года он незаконно привлекал трех подчиненных военнослужащих к ремонту недвижимости, принадлежащей его семье. При этом за выполненные работы им без законных оснований выплачивалась заработная плата.

При этом в 2023 году правоохранители разоблачили схему, в рамках которой начальник одного из районных ТЦК и СП в Запорожье, а также трое его подчиненных "продавали" уклонистам "пакет услуг" для освобождения от военной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область НАЗК ТЦК Коррупция
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка