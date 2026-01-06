У экс-начальника Запорожского областного ТЦК конфисковали элитный дом
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего начальника Запорожского областного ТЦК на более 3,8 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как отметили в НАПК, во время мониторинга способа жизни было установлено, что бывший начальник Запорожского областного ТЦК во время пребывания в должности приобрел ряд движимого и недвижимого имущества, а также получил денежные средства. Речь о:
- доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица;
- наличных деньгах, которые получили супруги.
Вышеупомянутое имущество было приобретено за наличку, тогда как законные доходы расходовались семьей преимущественно безналично.
Правоохранители выяснили, что за счет законно полученных средств такое дорогостоящее имущество было приобрести невозможно.
Скандал с экс-начальником Запорожского областного ТЦК
Напомним, в сентябре 2024 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военнослужащего от службы путем обмана.
По данным следствия, в период с февраля по июль 2023 года он незаконно привлекал трех подчиненных военнослужащих к ремонту недвижимости, принадлежащей его семье. При этом за выполненные работы им без законных оснований выплачивалась заработная плата.
При этом в 2023 году правоохранители разоблачили схему, в рамках которой начальник одного из районных ТЦК и СП в Запорожье, а также трое его подчиненных "продавали" уклонистам "пакет услуг" для освобождения от военной службы.