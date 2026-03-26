Записав на тещу і батька: у військкома на Львівщині знайшли статків на 8 млн гривень

Керівник обласного ТЦК та СП у Львівській області "приховав" приватний будинок, землю та автомобілі на майже 8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов’язки керівника.

Слідство встановило, що за 2023-2024 роки посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно він оформив на тещу, хоча фактично придбав за власні кошти.

Крім того, у декларації відсутні автомобілі Mercedes-Benz та Nissan, оформлені на батька та сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною. Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовцю загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.