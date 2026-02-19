ua en ru
Отец - в ТЦК, а ребенок - в интернате. Омбудсмен отреагировал на скандал в Кривом Роге

Четверг 19 февраля 2026 12:10
UA EN RU
Отец - в ТЦК, а ребенок - в интернате. Омбудсмен отреагировал на скандал в Кривом Роге Фото: в Кривом Роге произошел скандал с мобилизацией отца-одиночки (facebook.com/Vinnica_omvk)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге отца-одиночку мобилизовали, а 14-летнего сына отправили в интернат из-за отсутствия корректно оформленных документов на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"В Кривом Роге 14-летнего парня устроили в детское учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Из-за мобилизации отца ребенок остался один и оказался в интернатном учреждении", - заявил Лубинец.

Детали дела

По его словам, 14-летний парень временно устроен в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец, который фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года, так как мать находится за границей, был мобилизован после визита в ТЦК.

При этом, юридически факт единоличного воспитания оформлен не был. Служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако этого отец не сделал. Именно это и привело к нынешней ситуации.

Что привело к мобилизации отца-одиночки

"Этот случай не является единичным. В последнее время мы уже фиксируем подобные ситуации мобилизации родителей или опекунов, когда из-за ненадлежаще оформленных документов дети фактически оказываются без надлежащей правовой защиты", - добавил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия.

"Обращаюсь ко всем, кто самостоятельно воспитывает детей. Приведите документы в порядок. Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда относительно алиментов или родительских прав - это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка", - подытожил Лубинец.

Омбудсман призвал к реформе ТЦК

Напомним, ранее Лубинец заявил, что в Украине необходимо изменить работу территориальных центров комплектования. В частности, нужно ввести новый подход к подбору кадров. Он также настаивает на том, что проверка данных должна происходить в электронном формате.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также заявил, что Хмельницкая область стала лучшим регионом по качеству мобилизации.

Мобилизация в Украине ТЦК Кривой Рог Дмитрий Лубинец
