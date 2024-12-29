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Дания, Франция и Литва направили 150 млн евро на украинское оружие

Киев, Воскресенье 29 декабря 2024 15:06
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Дания, Франция и Литва направили 150 млн евро на украинское оружие Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Украина получила более 150 миллионов евро (6,5 млрд гривен) на финансирование украинского ОПК от Дании, Франции и Литвы", - отметил министр.

Он пояснил, что из этих средств 111 млн евро пойдут на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

Еще 29 млн евро - это грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.

Другие 10 млн евро на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса направила Литва в рамках совместного меморандума.

"Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", - добавил Умеров.

Датская инициатива по оружию

Напомним, в этом году Украина и Дания создали новую инициативу для инвестиций на производство отечественного вооружения. В рамках проекта партнеры направляют средства на украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.

К инициативе уже присоединились Литва и Швеция. Литва выделяет 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляныця", а Швеция предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.

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Франция Литва Дания Рустем Умеров Оружие в Украине
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