Литва до конца года направит 10 млн евро на украинское оружие

Литва направит первый транш на производство оружия в Украине. Деньги будут выделены в рамках "датской инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.

По его словам, есть договоренности о первом транше Литвы в размере 10 млн евро на реализацию "датской инициативы" уже в этом году.

"По датскому примеру, но фактически Литва стала второй страной среди наших партнеров, которая уже имплементирует такой подход", - подчеркнул глава правительства.

Стоит отметить, что в этом году Украина и Дания согласовали новую модель, в рамках которой партнеры смогут инвестировать в производство украинского оружия. В свою очередь союзники получат доступ к современным военным технологиям.