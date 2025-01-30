Литва передала Украине партию ПЗРК малой дальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Отмечается, что в конце прошлой недели в Украину прибыли переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности с ракетами от Литвы.

В Минобороны Литвы добавляют, что основными направлениями поддержки Украины в этом году будут насущные потребности ВСУ (ПВО, боеприпасы, беспилотники, средства противодействия дронам) с одновременным развитием литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений.

Литва также обещает поддерживать коалиции, в частности, коалицию по разминированию, деятельностью которой она руководит вместе с Исландией.

"Военная поддержка будет предоставляться через международные фонды, коллективные инициативы, обучение украинских военных и реабилитация раненых бойцов будет продолжаться", - говорится в сообщении.