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Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 миллионов евро

Понедельник 13 января 2025 10:23
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Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 миллионов евро Фото: Довиле Шакалиене (lrytas.lt)
Автор: Наталья Кава

Литва планирует передачу 4500 беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 миллионов евро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалиене написала в Twitter.

"Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправляет в Украину 4 500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала Шакалиене.

Также правительство Литвы утвердило новую более быструю процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки. Эти изменения значительно сократят время, необходимое для процедур, что обеспечит быстрое поступление помощи в Украину.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в конце года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок. Впоследствии стало известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что на складах Литвы застряли тысячи беспилотников, которые предназначены для Украины.

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