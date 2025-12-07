Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине: движение перекрыто

Российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. В Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в Telegram заявил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

По официальной информации, по состоянию на 12:00 7 декабря 2025 года проезд по дорожному полотну Печенежской плотины полностью прекращен. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими обновлениями.

"Просим всех соблюдать безопасность и воздержаться от поездок в направлении плотины", - подчеркнул Гусаров.

Уточняется, что соответствующие службы оценивают масштабы повреждений и работают над ликвидацией последствий удара.

Печенежское водохранилище

Печенежское водохранилище имеет площадь 86,2 кв. км, простирается на 65 километров в длину и имеет ширину от 300 до 3000 метров. Глубина водоема колеблется от 4,5 до 20 метров, а площадь его водосборного бассейна достигает 8400 кв. км. Название водохранилище получило от поселка Печенеги, расположенного в 60 км от Харькова, возле которого и находится его плотина.

Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области. Территория вокруг окружена сосновыми лесами, формирующими характерный ландшафт этой местности.

На берегах расположены не только Печенеги, но и ряд других населенных пунктов: Верхний и Старый Салтов, Приморское, Березники, Рубежное, Мартова, Металловка, Хотомля, Бугаевка и Молодова