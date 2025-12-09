ua en ru
После удара РФ по дамбе на Харьковщине есть риск подтопления: ОВА рассматривает план эвакуации

Вторник 09 декабря 2025 15:40
UA EN RU
Иллюстративное фото: после удара РФ по дамбе на Харьковщине есть риск подтопления (скриншот из видео)
Автор: Ірина Глухова

В Харьковской области сохраняется риск подтопления населенных пунктов после российского удара по дамбе Печенежского водохранилища, произошедшего 7 декабря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения", - рассказал Синегубов.

По его словам, область имеет подготовленные планы реагирования, которые были разработаны еще в 2022 году, поскольку враг еще тогда бил по этому объекту критической инфраструктуры.

"Все планы обновлены, все они реальны", - добавлял глава ОГА.

В случае ухудшения ситуации в эвакуации могут нуждаться около 13 тысяч человек, среди которых 3,5 тысячи - маломобильные граждане.

"Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", - заявил Синегубов.

Он отметил, что сейчас дополнительно прорабатывается возможность развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях для временного размещения людей в случае необходимости.

Печенежское водохранилище

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец в Харьковской области и является одним из ключевых источников водоснабжения для Харькова и окружающих громад.

Оно было создано в 1950-х годах как часть системы обеспечения региона питьевой водой. Площадь водохранилища достигает около 86 км², простирается на 65 километров в длину и имеет ширину от 300 до 3000 метров.

Глубина водоема колеблется от 4,5 до 20 метров, а площадь его водосборного бассейна достигает 8400 кв. км. Название водохранилище получило от поселка Печенеги, расположенного в 60 км от Харькова, возле которого и находится его плотина.

Печенежская дамба играет важную роль в регулировании уровня воды и предотвращении подтоплений.

Объект имеет стратегическое значение, поэтому после начала полномасштабной войны неоднократно становился мишенью российских атак.

7 декабря российская армия нанесла ракетные удары по плотине Печенежского водохранилища, после этого проезд по дорожному полотну был полностью прекращен.

Харьков Война в Украине Олег Синегубов
