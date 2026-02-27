Россия подорвала дамбу под Константиновкой: есть угроза гуманитарной катастрофы
Российские оккупанты уничтожили дамбу возле города Константиновка Донецкой области. Враг в очередной раз играет жизнями людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.
"Россия снова сознательно создает угрозу гуманитарной катастрофы. На этот раз россияне опубликовали кадры уничтожения дамбы вблизи Константиновки Донецкой области", - отметил Лубинец.
Он добавил, что такие действия россиян могут привести к:
- подтоплению населенных пунктов;
- разрушению критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения;
- уничтожению дорог и мостов;
- потере людьми домов и средств для существования;
- отравлению воды и грунтов, гибели целых экосистем.
"Россияне играют жизнями людей, будто им можно все. Как будто никогда не будет наказания", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что мир хорошо помнит, как россияне разрушили Каховскую ГЭС и к каким последствиям это привело.
Как напомнил омбудсмен, дамбы пользуются особой защитой в рамках гуманитарного права и их уничтожение категорически запрещено.
"Такие действия России - это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Я уже направил соответствующие письма ООН с требованием зафиксировать этот факт и предоставить четкую международную правовую оценку действиям государства-агрессора", - добавил он.
Данные DeepState
К слову, ранее проект DeepState отмечал, что россияне сбросили на дамбу под Константиновкой трехтонный КАБ.
В результате вода дошла до трассы Дружковка - Константиновка, теперь там, как утверждает DeepState, невозможно проехать.
Удары по Печенежской дамбе
Напомним, в начале декабря прошлого года 16-й армейский корпус Вооруженных Сил Украины заявил, что россияне систематически атакуют Печенежскую дамбу в Харьковской области.
Она является стратегическим объектом водоснабжения для десятков населенных пунктов.
Оккупанты пытались уничтожить объект, применяя ракеты, КАБы, "Шахеды", а также дроны "Молния" и FPV.