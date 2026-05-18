ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС различаются: главное о рынке топлива в Украине

13:25 18.05.2026 Пн
4 мин
Откуда в Украину завозят топливо и что влияет на цены
aimg Анастасия Мацепа aimg Сергей Куюн Эксперт
Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС различаются: главное о рынке топлива в Украине Стоимость топлива в Украине зависит прежде всего от мировых цен на нефть (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Мировые цены на нефть остаются главным фактором, который влияет на стоимость топлива в Украине. В то же время рисков дефицита бензина сейчас нет, а разница в ценах между сетями АЗС объясняется не только маркетингом, но и затратами на контроль качества и налоговой нагрузкой.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Читайте также: Цены на бензин подскочили: сколько стоит топливо на АЗС 18 мая

Главное:

  • Фактор цены: Украина на 100% импортирует топливо, поэтому ценники на АЗС полностью повторяют мировые тенденции.
  • Прогноз: Рынок нашел хрупкую опору, бензин немного подорожал (где-то на 1 грн). Дальнейшая цена зависит от непредсказуемой ситуации вокруг Ирана и заявлений Трампа.
  • Дефицита не будет: Топлива в стране достаточно. Запасов дизеля хватит более чем на месяц, а бензина - почти на два месяца.
  • Откуда везут: Основные маршруты идут через юг (Румыния и ее порты) и западную границу (Польша, транзит из Литвы, польские и немецкие порты).
  • Разница в ценах на заправках: Зависит от уплаты налогов (нагрузка разнится в 2-3 раза), маркетинговых скидок (до 5-6 грн на литре) и расходов крупных сетей на лаборатории и контроль качества.

Что сейчас больше всего давит на цену топлива в Украине - мировая стоимость нефти, курс валют или внутренние факторы?

– Курс валют у нас сейчас стабильный, поэтому это не главный фактор.

Для Украины ключевое – это мировой рынок, поскольку мы являемся стопроцентным импортером топлива и все покупаем за рубежом. Именно это больше всего влияет на цену.

Каких цен на АЗС нам ждать до конца месяца? Есть ли предпосылки для резкого скачка или, наоборот, снижения?

– Складывается впечатление, что рынок в определенной степени стабилизировался и нашел шаткую точку опоры.

Видим колебания: на прошлой неделе цены сначала упали, потом поднялись. Сегодня бензин снова немного подорожал – примерно на гривну. То есть ситуация сейчас рабочая.

При этом ничего исключать нельзя, потому что все следят за ситуацией в Иране. Она по-прежнему абсолютно непредсказуема. Казалось, что приближается развязка, но сейчас снова звучат воинственные заявления Трампа. К чему это приведет – никто не знает.

Единственное, что можно сказать точно: топлива на внутреннем рынке более чем достаточно. Запасы большие, поэтому без топлива мы не останемся. А вот его стоимость будет зависеть от ситуации в мире.

– Есть ли сейчас риски дефицита бензина из-за логистических проблем на границе или обстрелов инфраструктуры?

– Нет. Запасы более чем достаточные.

По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина – почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием горючего нет. Вопрос лишь в стоимости, которая зависит от мировой ситуации.

– Откуда сейчас в Украину поступает основной объем топлива и как европейские цены влияют на наш внутренний рынок?

– Мировые и европейские цены – это главный фактор ценообразования для Украины.

Мы анализировали динамику цен в мире и в Украине и видим, что фактически полностью повторяем мировые тенденции – как при росте, так и при падении цен.

По поводу поставок, есть два основных направления. Первое – южное, через Румынию и румынские порты. Второе – западная граница, прежде всего через Польшу. Через польское направление поступает как топливо польского происхождения, так и транзит из Литвы и через польские и немецкие порты.

Читайте также: Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины

– Большая разница в ценах на брендовых АЗС и мелких сетях - это вопрос качества топлива или просто маркетинг?

– Здесь нет одного объяснения.

Во-первых, есть разное отношение к уплате налогов. Мы анализировали налоговую нагрузку на литр топлива, и в отдельных сетях она может отличаться в два-три раза. Это свидетельствует о том, что кто-то имеет возможность платить меньше.

Во-вторых, большое значение имеет маркетинг. Если смотреть не на цены на стелах, а на реальные цены продажи с учетом скидок и бонусов, то разница будет меньше. Дисконтные программы иногда дают экономию до 5-6 грн на литре.

В то же время имеет значение и качество топлива. Крупные сети имеют мощные системы контроля качества - лаборатории, персонал, транспорт. Это большие расходы. На самом деле полноценные системы контроля качества есть только в нескольких крупнейших сетях.

Читайте также: Цены в опте падают: эксперт прогнозирует колебания на АЗС в пределах 1-2 гривен
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бензин Цены на бензин цена на бензин
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым