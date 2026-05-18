Цены на бензин подскочили: сколько стоит топливо на АЗС 18 мая
В Украине за выходные, с 15 по 18 мая, крупные сети автозаправочных станций изменили стоимость топлива. На популярных АЗС подорожали различные марки бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Главное:
- Бензин: На АЗС зафиксировано подорожание бензина в среднем на 1 гривну за литр.
- Дизель: Стоимость ДТ в течение выходных продемонстрировала абсолютную стабильность.
- Автогаз: Ситуация со сжиженным газом отличается в зависимости от сети: на заправках OKKO и WOG цена осталась неизменной, тогда как SOCAR и "Укрнафта" снизили стоимость этого топлива почти на 1 гривну за литр.
Как изменились цены на топливо
Сети OKKO и WOG за выходные синхронно скорректировали ценники на бензин, подняв стоимость всех марок ровно на 1 гривну за литр. Поэтому "сотый" бензин у них теперь стоят 88,90 гривны за литр вместо прежних 87,90 грн.
Бензин 95 (Pulls и Mustang) подорожал до 81,90 гривны за литр, а стандартный А-95 поднялся в цене до 78,90 гривны за литр.
Фото: цены на популярные АЗС в Украине по состоянию на 18 мая (инфографика РБК-Украина)
В то же время стоимость дизельного топлива и автомобильного газа на станциях этих операторов осталась неизменной.
Аналогичное подорожание бензина на 1 гривну за литр зафиксировано и на заправках SOCAR. Бензин NANO 100 вырос в стоимости до 88,99 гривны за литр, марка NANO 95 теперь обойдется в 82,99 гривны, а обычный А-95 подорожал до 78,99 гривны за литр.
При этом автомобильный газ в этой сети продемонстрировал снижение цены на 99 копеек и сейчас стоит 48,99 гривны за литр против 49,98 гривны в пятницу.
На государственной сети "Укрнафта" по сравнению с пятницей существенно дороже сегодня водителям обойдется бензин марки 95 (Energy). Он "вырос" сразу на 4 гривны, поднявшись в цене с 71,90 до 75,90 гривны за литр.
Другие марки бензина на "Укрнафта" прибавили в цене традиционную 1 гривну: литр 98-го (Energy) теперь стоит 81,90 гривны, А-95 подорожал до 72,90 гривны, а А-92 - до 67,90 гривны.
Сжиженный газ на заправках компании подешевел на 1 гривну и сейчас реализуется по 46,90 гривны за литр.
Детализация цен на АЗС 18 мая, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
- Бензин А-95: 72,90 грн
- Бензин А-92: 67,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн