Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов

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Россияне начали обстрелы газодобычи

Хватит газа или нет

Насколько реальна угроза Фицо перекрыть поставки газа

Ситуация с энергообеспечением в Украине к концу отопительного сезона существенно обострилась. Начало холодов в феврале увеличило потребление электроэнергии. Оставшиеся после обстрелов мощности по генерации и распределению уже не позволяют обеспечить в полной мере потребности страны.

После непродолжительной паузы в январе, в феврале россияне снова начали атаковать энергообъекты. С начала месяца пришлось прибегать к аварийным отключениям, а потом и к ограничениям поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Министр энергетики Герман Галущенко даже заявил, что сейчас страшны не столько холода, сколько разрушения инфраструктуры и электростанций. "Единственное, что влияет (на ситуацию с энергообеспечением - ред.) – это последствия атак. К сожалению, эти атаки происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье (2 февраля - ред.) мы потеряли большую генерирующую мощность", - сказал Галущенко. При этом он отметил, что уровень повреждения объекта существенный и пока непонятно, сколько времени потребуется для его восстановления.

Россияне начали обстрелы газодобычи

В начале месяца россияне расширили спектр целей, начав активнее обстреливать объекты газовой инфраструктуры. Если в прошлом году наносились удары по газовым хранилищам, то в начале февраля из-за массированной атаки серьезно пострадали объекты государственной газодобычи. 11 числа атака повторилась, и, кроме объектов "Нафтогаза", пострадала частная добыча ДТЭК в Полтавской области.

Цель этих обстрелов – усложнить использование газа в период холодов для отопления.

Россияне к обстрелам газовой инфраструктуры подошли стратегически. В конце прошлого года удары по хранилищам сильно напугали иностранные компании, и они отказались закачивать газ в украинские ПХГ, сказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией. Надо признать, что из-за вопросов безопасности особой надежды на хранение газа нерезидентами не было, но ПХГ лишились и тех минимальных объемов, которые все-таки могли быть.

Затем, в феврале 2025 года, когда началось похолодание, подверглись обстрелу объекты газодобычи. Это сократило объем добычи и вызвало необходимость увеличить отбор газа из хранилищ. Но в ПХГ запасы были уже минимальными, поскольку НАК не импортировал газ летом, надеясь пройти отопительный сезон за счет внутренней добычи.

Закупку газа в ЕС "Нафтогаз" начал лишь в сентябре. Сейчас импорт приходится увеличивать и закупать газ не по 300 долларов за тысячу кубометров, а почти в два раза дороже.

Кроме того, по словам министра энергетики Германа Галущенко, нужно дополнительно искать средства на закупку минимум 1 млрд кубометров газа до конца года или товарный грант на такой же объем. По информации РБК-Украина, этот вопрос Галущенко намерен обсудить на следующей неделе в Брюсселе.

Хватит газа или нет

Бывший глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон считает, что причина того, что газ приходится покупать именно сейчас по высоким ценам – ошибка бывшего главы НАК Алексея Чернышова. "Причина в том, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" сейчас экстренно покупают газ по заоблачным ценам – это ошибочное решение руководства "Нафтогаза" не импортировать газ летом", – заявил он.

Сам Алексей Чернышов, который возглавлял "Нафтогаз" до декабря 2024 года, категорически отвергает все упреки и обвинения. В комментарии РБК-Украина он заявил, что газа в хранилищах достаточно, чтобы обеспечить баланс даже в условиях сокращения добычи из-за обстрелов. Правда, для этого действительно нужно импортировать некоторые объемы.

Он утверждает, что НАК за счет газа "Укргаздобычи" обеспечил весь объем потребления для категории ПСО – население, органы местного самоуправления, ТКЭ. "Для коммерческого потребления газа тоже достаточно", – отметил он.

"По результатам обстрелов действительно существенно уменьшилась добыча. И я надеюсь, что она будет восстановлена. Но это не влияет настолько критически на ситуацию с балансом. Точка… Газа в ПХГ меньше чем обычно, но достаточно", – настаивает Чернышов.

Он считает, что сейчас объем отбора газа не сильно отличается от стандартных показателей февраля. "В феврале у нас всегда такой отбор. Пройдет 10 дней, холода отступят и будет отбор меньше. Даже при существующей ситуации у нас есть очень высокие шансы практически на 100% пройти эту зиму с остатком газа. Да, он будет меньше чем обычно, но это риски войны", – добавил экс-глава НАКа.

Однако, стоит отметить, что если бы НАК закупил больше газа летом, то затраты компании на импорт сейчас были бы значительно меньше. Кстати, в октябрьском меморандуме с МВФ говорилось, что НАК для отопительного сезона 2024-25 годов намерен дополнительно импортировать до 2-3 млрд кубометров газа. В декабрьском варианте этого документа таких планов уже не было. Импорт газа предполагался лишь в случае необходимости, а возможные объемы не были определены.

Открытых данных об объемах и суточном отборе газа из ПХГ нет. Но даже исходя из информации Макогона о том, что в холодные дни объем отбора может достигать 90 млн кубометров в сутки (по словам Чернышова, это значительно завышенный показатель), запасов хватит почти на месяц.

Несколько источников издания, знакомых с реальной ситуацией, тоже заверяют, что пока ситуация не критичная. "До конца отопительного сезона газа хватит. К тому же осталось максимум две недели холодов", – сказал один из собеседников.

Насколько реальна угроза Фицо перекрыть поставки газа

Чтобы не доводить запасы газа до критической отметки, НАК и "Укргаздобыча" сейчас активизировали его закупку в Европе. Но буквально несколько дней назад, практически сразу после атак россиян на объекты газодобычи в Украине, премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть поставки газа в Украину через свою страну. Это был его ответ на прекращение транзита газа из РФ через Украину, и фактически подтверждением того, что действует Фицо согласовано с российской властью.

Словакии сейчас приходится получать газ через "Турецкий поток", что обходится Братиславе дороже, чем через Украину. "Мы имеем моральное право рассмотреть способы прекращения поставок в Украину около 7,5 миллиона кубометров газа в сутки", – заявил Фицо.

Но источники РБК-Украина на энергетическом рынке называют такие заявления не более чем сотрясанием воздуха. "Во-первых, если это произойдет, то будет серьезным нарушением европейских правил (правила ENTSOG - Европейская сеть операторов ГТС- ред.). Во-вторых, этого не может случиться, поскольку оператор Словакии – это частная компания с собственником в Чехии", – пояснил собеседник издания.

Но если предположить, что поставки через Словакию по какой-то причине все-таки прекратятся, то потребность в газе можно будет обеспечить за счет поставок через другие страны. "Польша может дать 7 млн кубометров, Венгрия – 9 млн и Румыния – 7 млн кубометров. Этого будет достаточно", – сказал собеседник.

До конца отопительного сезона осталось полтора месяца, а холода спадут уже в третьей декаде февраля. В таких условиях, даже при существующих рисках обстрелов, запас газа все-таки не дойдет до критического уровня - буферный газ останется нетронутым. В этом уверены практически все источники и в правительстве, и на газовом рынке, с которым общалось издание. Правда, для подготовки к следующему отопительному сезону импорт газа придется существенно увеличить, поскольку его переходные запасы весной будут на минимальном уровне.