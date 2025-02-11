Словакия может рассуждать о прекращении поставок газа в Украину, - Фицо

Словакия "имеет моральное право" обсуждать прекращение поставок газа в Украину. Речь о транзите газа через словацкую территорию.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам главы словацкого правительства, после российских ударов по украинским газовым объектам Украина на прошлой неделе начала получать газ по резервному трубопроводу. Он проходит через словацкую территорию.

"Это газ, без которого бы Украина замерзла. Словакия к этому не причастна. Поставщиками являются иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть способы прекращения поставок в Украину около 7,5 миллиона кубометров газа в день, что является иностранными поставками из Европы", - добавил Фицо.

Он также пожаловался, что страны ЕС могут стать зависимыми от американской нефти и газа, потому что Европа не может конкурировать с США.

По его мнению, война в Украине якобы устраивает западные страны, поскольку они хотят ослабить Россию.