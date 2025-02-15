Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів

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Росіяни почали обстріли газовидобутку

Вистачить газу чи ні

Наскільки реальна погроза Фіцо перекрити постачання газу

Ситуація з енергозабезпеченням в Україні до кінця опалювального сезону істотно загострилася. Початок холодів у лютому збільшив споживання електроенергії. Потужності з генерації та розподілу, що залишилися після обстрілів, уже не дозволяють забезпечити повною мірою потреби країни.

Після нетривалої паузи в січні, в лютому росіяни знову почали атакувати енергооб'єкти. З початку місяця довелося застосовувати аварійні відключення, а потім і обмежувати постачання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Міністр енергетики Герман Галущенко навіть заявив, що зараз страшні не стільки холоди, скільки руйнування інфраструктури та електростанцій. "Єдине, що впливає (на ситуацію з енергозабезпеченням - ред.) - це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Я хочу вам сказати, що в неділю (2 лютого - ред.) ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав Галущенко. Водночас він зазначив, що рівень пошкодження об'єкта істотний і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

Росіяни почали обстріли газовидобутку

На початку місяця росіяни розширили спектр цілей, почавши активніше обстрілювати об'єкти газової інфраструктури. Якщо торік завдавали ударів по газових сховищах, то на початку лютого через масовану атаку серйозно постраждали об'єкти державного газовидобутку. 11 числа атака повторилася, і, крім об'єктів "Нафтогазу", постраждав приватний видобуток ДТЕК у Полтавській області.

Мета цих обстрілів - ускладнити використання газу в період холодів для опалення.

Росіяни до обстрілів газової інфраструктури підійшли стратегічно. Наприкінці минулого року удари по сховищах сильно налякали іноземні компанії, і вони відмовилися закачувати газ в українські ПСГ, сказав виданню співрозмовник, знайомий із ситуацією. Треба визнати, що через питання безпеки особливої надії на зберігання газу нерезидентами не було, але ПСГ позбулися і тих мінімальних обсягів, які все-таки могли бути.

Потім, у лютому 2025 року, коли почалося похолодання, зазнали обстрілу об'єкти газовидобутку. Це скоротило обсяг видобутку і викликало необхідність збільшити відбір газу зі сховищ. Але в ПСГ запаси були вже мінімальними, оскільки НАК не імпортував газ влітку, сподіваючись пройти опалювальний сезон за рахунок внутрішнього видобутку.

Закупівлю газу в ЄС "Нафтогаз" почав лише у вересні. Наразі імпорт доводиться збільшувати і закуповувати газ не по 300 доларів за тисячу кубометрів, а майже вдвічі дорожче.

Крім того, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, потрібно додатково шукати кошти на закупівлю щонайменше 1 млрд кубометрів газу до кінця року або товарний грант на такий самий обсяг. За інформацією РБК-Україна, це питання Галущенко має намір обговорити наступного тижня в Брюсселі.

Вистачить газу чи ні

Колишній глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон вважає, що причина того, що газ доводиться купувати саме зараз за високими цінами - помилка колишнього глави НАК Олексія Чернишова. "Причина в тому, що "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" зараз екстрено купують газ за захмарними цінами - це помилкове рішення керівництва "Нафтогазу" не імпортувати газ влітку", - заявив він.

Сам Олексій Чернишов, який очолював "Нафтогаз" до грудня 2024 року, категорично відкидає всі закиди і звинувачення. У коментарі РБК-Україна він заявив, що газу в сховищах достатньо, щоб забезпечити баланс навіть в умовах скорочення видобутку через обстріли. Щоправда, для цього дійсно потрібно імпортувати деякі обсяги.

Він стверджує, що НАК за рахунок газу "Укргазвидобування" забезпечив весь обсяг споживання для категорії ПСО - населення, органи місцевого самоврядування, ТКЕ. "Для комерційного споживання газу теж достатньо", - зазначив він.

"За результатами обстрілів дійсно суттєво зменшився видобуток. І я сподіваюся, що його буде відновлено. Але це не впливає настільки критично на ситуацію з балансом. Крапка... Газу в ПСГ менше ніж зазвичай, але достатньо", - наполягає Чернишов.

Він вважає, що зараз обсяг відбору газу не сильно відрізняється від стандартних показників лютого. "У лютому в нас завжди такий відбір. Пройде 10 днів, холоди відступлять і буде відбір менший. Навіть за наявної ситуації у нас є дуже високі шанси практично на 100% пройти цю зиму із залишком газу. Так, він буде меншим, ніж зазвичай, але це ризики війни", - додав екс-глава НАКу.

Однак, варто зазначити, якби НАК закупив більше газу влітку, то витрати компанії на імпорт зараз були б значно меншими. До речі, у жовтневому меморандумі з МВФ йшлося, що НАК для опалювального сезону 2024-25 років має намір додатково імпортувати до 2-3 млрд кубометрів газу. У грудневому варіанті цього документа таких планів уже не було. Імпорт газу передбачався лише в разі потреби, а можливі обсяги не було визначено.

Відкритих даних про обсяги і добовий відбір газу з ПСГ немає. Але навіть виходячи з інформації Макогона про те, що в холодні дні обсяг відбору може досягати 90 млн кубометрів на добу (за словами Чернишова, це значно завищений показник), запасів вистачить майже на місяць.

Кілька джерел видання, знайомих із реальною ситуацією, теж запевняють, що поки що ситуація не критична. "До кінця опалювального сезону газу вистачить. До того ж залишилося максимум два тижні холодів", - сказав один зі співрозмовників.

Наскільки реальна загроза Фіцо перекрити постачання газу

Щоб не доводити запаси газу до критичної позначки, НАК і "Укргазвидобування" зараз активізували його закупівлю в Європі. Але буквально кілька днів тому, практично одразу після атак росіян на об'єкти газовидобутку в Україні, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити постачання газу в Україну через свою країну. Це була його відповідь на припинення транзиту газу з РФ через Україну, і фактично підтвердженням того, що дія Фіцо узгоджена з російською владою.

Словаччині зараз доводиться отримувати газ через "Турецький потік", що обходиться Братиславі дорожче, ніж через Україну. "Ми маємо моральне право розглянути способи припинення поставок в Україну близько 7,5 мільйона кубометрів газу на добу", - заявив Фіцо.

Але джерела РБК-Україна на енергетичному ринку називають такі заяви не більше ніж струсом повітря. "По-перше, якщо це станеться, то буде серйозним порушенням європейських правил (правила ENTSOG - Європейська мережа операторів ГТС - ред.). По-друге, цього не може статися, оскільки оператор Словаччини - це приватна компанія з власником у Чехії", - пояснив співрозмовник видання.

Але якщо припустити, що поставки через Словаччину з якоїсь причини все-таки припиняться, то потребу в газі можна буде забезпечити за рахунок поставок через інші країни. "Польща може дати 7 млн кубометрів, Угорщина - 9 млн і Румунія - 7 млн кубометрів. Цього буде достатньо", - сказав співрозмовник.

До кінця опалювального сезону залишилося півтора місяця, а холоди спадуть уже в третій декаді лютого. У таких умовах, навіть за наявних ризиків обстрілів, запас газу все-таки не дійде до критичного рівня - буферний газ залишиться недоторканим. У цьому впевнені практично всі джерела і в уряді, і на газовому ринку, з якими спілкувалося видання. Щоправда, для підготовки до наступного опалювального сезону імпорт газу доведеться істотно збільшити, оскільки його перехідні запаси навесні будуть на мінімальному рівні.