РФ ударила по объекту газодобычи "ДТЭК" в Полтавской области, он прекратил работу

Российская армия рано утром, 11 февраля, нанесла ракетный удар по территории Украины. Под обстрел попал объект газодобычи "ДТЭК" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК" в Telegram.

"Сегодня во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области", - сказано в сообщении.

Сейчас объект не работает. На месте проводится оценка разрушений и повреждений.

Какой именно объект был поражен и есть ли пострадавшие - не уточняется.

Ночной удар по территории Украины

Прошлой ночью Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ.

Целью россиян на этот раз стала Полтавская область. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии РБК-Украина, что во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине.

Также сегодня хакеры атаковали "Полтаваоблэнерго". Это привело к масштабному сбою в теплоснабжении города.