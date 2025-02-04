Глава Минэнерго назвал главный фактор, влияющий на ситуацию с электроснабжением
Сейчас ключевой фактор, который влияет на ситуацию с электроснабжением, это последствия российских атак. Похолодание не оказывает такого значительного влияния.
Как передает РБК-Украина, об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил журналистам.
"Единственное что влияет - это последствия атак. К сожалению эти атаки происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность", - сказал Галущенко.
Он отметил, что уровень повреждения объекта существенный и пока непонятно, сколько времени потребуется для его восстановления.
Однако, несмотря на то, что повреждений объектов энергетики довольно много, энергосистема продолжает работать, и необходимости отключать бытовых потребителей нет.
Удары по энергетическим объектам
Напомним, российские оккупанты регулярно используют беспилотники и ракеты для атак на энергетические объекты в Украине. В результате таких ударов в стране значительно снизился уровень генерации электроэнергии.
На фоне атак сегодня, 4 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях применили аварийные отключения света.
При этом в сети появлялась информация о возможном возвращении графиков отключений света в феврале из-за похолодания. Эти слухи опровергли в "Укрэнерго".
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