Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина Горняк

Воскресенье 12 октября 2025 14:34
Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина Горняк Кристина Горняк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Замшевая юбка - один из главных трендов этой осени. Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк показала, как стильно носить модную вещь в повседневном образе.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Горняк

Цветовая комбинация

Весь образ построен на классическом и выигрышном сочетании нежно-голубого и глубокого шоколадного оттенков. Это контраст светлых и насыщенных оттенков, который всегда выглядит дорого и изысканно.

Рубашка

Классическая голубая рубашка, заправленная в юбку. Она служит свежим акцентом, обеспечивая одновременно элегантный и профессиональный вид.

Юбка

Длинная юбка миди с высокой талией насыщенного шоколадно-коричневого цвета. Замша - это плотный материал, что делает ее идеальной для холодного времени года. Высокая талия зрительно удлиняет силуэт.

Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина ГорнякБывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь

Коричневые ботильоны в тон к юбке. Это гармонично продлевает вертикальную линию и подчеркивает осенний характер образа.

Акценты и аксессуары

Очки: главный акцент образа - желтые солнцезащитные очки. Они добавляют игривости, яркости и немного ретро-шика в сдержанный ансамбль.

Сумка: большая сумка из черной кожи. Она придает луку делового настроения.

Украшения: несколько массивных золотых браслетов на запястье добавляют акцент и завершают образ.

Лук Кристины Горняк демонстрирует элегантный business casual, где классические вещи сочетаются с современными трендами (цветные линзы, монохромный низ) для создания шикарного и комфортного осеннего стиля.

Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина ГорнякКристина Горняк показала образ на осень 2025 (фото: instagram.com/kristygor)

Почему замша в тренде осенью 2025

Замша - один из самых популярных материалов осеннего сезона 2025 года, и это не случайно. Сочетание натуральной текстуры, мягкости и теплой фактуры делает ее идеальным выбором для прохладной погоды.

Замша придает образу роскоши и в то же время выглядит очень естественно и непринужденно. Современные дизайнеры активно используют этот материал в разных фасонах - от классических жакетов и курток до брючных костюмов и юбок.

Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина ГорнякКристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Кроме того, замша прекрасно сочетается с другими трендовыми материалами - шелком и натуральной кожей, что позволяет создавать многослойные образы с глубоким цветовым и текстурным балансом.

Ее теплота и приятная на ощупь поверхность делают замшу фаворитом среди тех, кто ценит комфорт без ущерба для стиля.

Замшевая юбка - тренд сезона: как ее носит Кристина ГорнякБывшая Остапчука показала юбку из замши (фото: instagram.com/kristygor)

