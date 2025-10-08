Вечная классика: жена Решетника показала модный вечерний "лук"

Кристина Решетник продемонстрировала безупречный вкус и умение сочетать классику с трендами. Для одного из светских выходов жена известного телеведущего выбрала элегантный total black образ с золотыми акцентами, соединив женственность, роскошь и силу в одном наряде.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой образ выбрала жена Решетника

Жакет

Центральным элементом образа является черный приталенный жакет.

Особенности кроя: жакет имеет четко выраженную линию талии, которая подчеркивает фигуру, и акцентированные плечи, которые отсылают к стилистике 80-х, что снова на пике популярности.

Это элемент так называемой "power dressing" - одежды, которая транслирует уверенность и силу.

Воротник и вырез: жакет имеет необычный шалевый воротник, высоко поднятый, который создает глубокий, привлекательный V-образный вырез. Это делает классический элемент очень смелым и женственным.

Золотистые акценты: на жакете выделяются золотые пуговицы. Одна большая, круглая, рельефная пуговица украшает талию, а меньшие пуговицы расположены на манжетах. Этот декор создает роскошный контраст с глубоким черным цветом.

Кристина Решетник показала total black look (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шелковая юбка

Жакет дополнен элегантным низом - юбкой в длине миди из сатина или шелка в черном цвете.

Фактура: глянцевая ткань юбки создает контраст фактур с матовым материалом жакета. Эта игра текстур (гладкий шелк против четкого костюмного материала) делает образ богатым и динамичным.

Силуэт: юбка имеет свободный крой, мягко облегающий бедра и придающий образу легкости и женственности, балансируя суровость жакета.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксессуары и детали

В этом луке минимум аксессуаров, но они идеально дополняют тему элегантности и роскоши.

Сумка: Кристина Решетник дополнила образ сумкой-"косметичкой" черного цвета. Она имеет структурированную форму, стеганый узор и металлическую цепочку. Четкие линии сумки прекрасно гармонируют с графичностью жакета.

Обувь: образ завершают классические черные туфли-лодочки на высокой шпильке с заостренным носком. Это идеальный выбор для элегантного вечернего или коктейльного образа, который визуально удлиняет ногу.

Украшения: тонкие золотые цепочки и подвески-крестики в несколько ярусов на шее. Они идеально перекликаются с золотыми пуговицами жакета, создавая цельную композицию.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Образ Кристины Решетник можно отнести к стилю "вечерний шик". Он идеально подойдет для коктейльной вечеринки, модного мероприятия или романтического ужина.

Сочетание сдержанной классики (крой) и выразительной чувственности (глубокий вырез и шелковая юбка) делает этот лук стильным и подтверждает, что total black никогда не выходит из моды, если правильно поиграть с фактурами и силуэтами.

Жена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)