Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из Парижа
Внучка легендарной певицы Софии Ротару София Евдокименко продолжает покорять мир моды своими безупречными образами. Она продемонстрировала актуальный тренд total denim на улицах Парижа.
Какой "лук" выбрала внучка Ротару
Образ, выбранный Софией, представляет собой воплощение городской элегантности с нотками ретро и классического американского стиля.
Верхняя одежда
Основой лука стал джинсовый комплект. София выбрала укороченный джинсовый жакет насыщенного темно-синего цвета.
Куртка имеет высокую горловину и акцентированную линию плеч, что придает образу структурность и определенную драматичность.
Металлические пуговицы серебристого цвета выделяются на контрасте с глубоким денимом. Укороченная длина жакета позволяет визуально удлинить ноги и подчеркнуть талию.
София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Белая рубашка
Под жакетом - белая рубашка классического кроя с трендовым воротником-стойкой. Белый цвет рубашки обеспечивает резкий и свежий контраст с темным денимом, делая образ наряднее и менее обыденным, чем если бы это была, например, черная футболка.
София Евдокименко показала образ с джинсами (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Джинсы
К жакету София подобрала широкие джинсы такого же оттенка, что и куртка.
Брюки имеют высокую посадку, визуально вытягивающую силуэт. Их свободный крой является одним из самых актуальных трендов последних сезонов, предлагая комфорт и небрежную элегантность.
Однотонный, качественный деним без потертостей или излишнего декора подчеркивает лаконичность и дорогое звучание всего образа.
София Евдокименко показала модные джинсы (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Аксессуары
Ключевым аксессуаром является миниатюрная сумочка-багет нежно-голубого цвета. Этот пастельный оттенок является идеальным дополнением к насыщенному индиго, придавая образу мягкости и женственности.
Внучка Ротару в Париже (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Обувь
Дополнить стильный лук внучка Ротару решила бордовыми туфлями-лодочками с узким носком на высоком каблуке. Такой выбор подчеркивает расслабленный, но собранный характер образа.
Внучка Ротару показала стильный лук (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Что известно о тренде total denim
Total denim look продолжает оставаться трендом в 2025 году. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.
Хорошо выглядит total denim look в светло-голубом, сером и темно-синем оттенке, который еще называют "сырым" денимом - raw denim. Также это могут быть классические черные и белые цвета.
