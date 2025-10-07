ua en ru
Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из Парижа

Вторник 07 октября 2025 14:30
Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из Парижа Внучка Софии Ротару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Внучка легендарной певицы Софии Ротару София Евдокименко продолжает покорять мир моды своими безупречными образами. Она продемонстрировала актуальный тренд total denim на улицах Парижа.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала внучка Ротару

Образ, выбранный Софией, представляет собой воплощение городской элегантности с нотками ретро и классического американского стиля.

Верхняя одежда

Основой лука стал джинсовый комплект. София выбрала укороченный джинсовый жакет насыщенного темно-синего цвета.

Куртка имеет высокую горловину и акцентированную линию плеч, что придает образу структурность и определенную драматичность.

Металлические пуговицы серебристого цвета выделяются на контрасте с глубоким денимом. Укороченная длина жакета позволяет визуально удлинить ноги и подчеркнуть талию.

Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из ПарижаСофия Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Белая рубашка

Под жакетом - белая рубашка классического кроя с трендовым воротником-стойкой. Белый цвет рубашки обеспечивает резкий и свежий контраст с темным денимом, делая образ наряднее и менее обыденным, чем если бы это была, например, черная футболка.

Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из ПарижаСофия Евдокименко показала образ с джинсами (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Джинсы

К жакету София подобрала широкие джинсы такого же оттенка, что и куртка.

Брюки имеют высокую посадку, визуально вытягивающую силуэт. Их свободный крой является одним из самых актуальных трендов последних сезонов, предлагая комфорт и небрежную элегантность.

Однотонный, качественный деним без потертостей или излишнего декора подчеркивает лаконичность и дорогое звучание всего образа.

Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из ПарижаСофия Евдокименко показала модные джинсы (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Аксессуары

Ключевым аксессуаром является миниатюрная сумочка-багет нежно-голубого цвета. Этот пастельный оттенок является идеальным дополнением к насыщенному индиго, придавая образу мягкости и женственности.

Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из ПарижаВнучка Ротару в Париже (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Обувь

Дополнить стильный лук внучка Ротару решила бордовыми туфлями-лодочками с узким носком на высоком каблуке. Такой выбор подчеркивает расслабленный, но собранный характер образа.

Как носить total denim в 2025: внучка Софии Ротару вдохновила образом из ПарижаВнучка Ротару показала стильный лук (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Что известно о тренде total denim

Total denim look продолжает оставаться трендом в 2025 году. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Хорошо выглядит total denim look в светло-голубом, сером и темно-синем оттенке, который еще называют "сырым" денимом - raw denim. Также это могут быть классические черные и белые цвета.

