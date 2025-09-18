В память о Диане: Кейт Миддлтон выбрала символический аксессуар для банкета с Трампом (фото)
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покорила образом на государственном банкете в Виндзорском замке, который организовали в честь визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию.
Что известно о символическом аксессуаре в честь принцессы Дианы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Как Кейт Миддлтон почтила принцессу Диану
Главным акцентом ее вечернего образа стала легендарная тиара Lover's Knot, которая когда-то принадлежала принцессе Диане.
Это украшение было создано ювелирным домом Garrard еще в 1914 году по заказу королевы Марии. Оно инкрустировано жемчугом и бриллиантами из семейной коллекции.
Кейт Миддлтон поразила роскошной тиарой (фото: Getty Images)
Тиара считается одним из самых ценных украшений в королевских сокровищницах и имеет особую символику. После смерти Дианы в 1997 году она долгое время хранилась в сейфе Букингемского дворца, прежде чем перейти к Кейт.
Стоимость головного убора оценивается примерно в 1 миллион фунтов стерлингов. Это примерно 56 миллионов гривен.
Как известно, королева Елизавета подарила тиару принцессе Диане для ее королевской свадьбы в 1981 году. Однако она вежливо отказалась ее надевать, поскольку она была настолько тяжелой, что болела голова.
"Это свидетельствует о ее чрезвычайной ценности: тиара украшена бриллиантами и жемчугом высочайшего качества", - отметил эксперт.
Что известно об образе Кейт Миддлтон
На мероприятии появилась в длинном золотистом платье от Phillipa Lepley с плащом из кружева ручной работы.
Ее образ украсили ордена покойной королевы Елизаветы II и короля Чарльза III, а также синяя лента Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена.
Она оставила волосы распущенными и дополнила наряд серьгами-каплями.
Принц Уильям предстал в традиционной униформе Виндзора с лентой и звездой ордена Подвязки, а также несколькими юбилейными медалями, которые он получил от Елизаветы II и своего отца.
Напомним, накануне Дональд и Мелания Трамп совершили официальный визит в Великобританию. Лидера США и первую леди принимали с особыми почестями - в зале Виндзорского замка организовали масштабный банкет.
Во время ужина король Чарльз III произнес речь, в которой призвал поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
