Кортеж, парад, салют: Британия приготовила Трампу самый пышный прием в новейшей истории

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 сентября, официально начал свой беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию. Он проходит на фоне дипломатических переговоров и обсуждений непростых вопросов.

Король Чарльз и королевская семья устроили президенту США торжественный прием в Виндзорском замке. Для Трампа приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет.

Британские власти заявляют, что это крупнейший церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.

Личные симпатии и дипломатические цели

Трамп давно демонстрирует симпатии к британской монархии и стал первым избранным политиком, приглашенным монархом дважды. "I Love King Charles", - написал он ранее в Truth Social.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает использовать визит для укрепления "особых отношений" между двумя странами. В центре внимания переговоров - экономика, инвестиции, тарифы и вопрос поддержки Украины.

Церемонии и программа визита

В среду программа визита будет полностью посвящена церемониалу. Дональда и Меланию Трамп встретят принц Уильям и его супруга Кейт. Позже король Чарльз и королева Камилла присоединятся к президентской чете в кортежном проезде по территории замка, где будут задействованы 1300 военнослужащих.

Трамп посетит часовню Святого Георгия, где возложит венок на могилу королевы Елизаветы, принимавшей его в 2019 году. Завершится день банкетом и речами Чарльза и Трампа.

Вопросы безопасности и протесты

Безопасность обеспечивают тысячи правоохранителей. В Виндзоре действует масштабная полицейская операция, а в Лондоне задействованы 1600 офицеров для контроля протестов движения "Stop the Trump Coalition".

Для самого Чарльза визит может оказаться неоднозначным. Его взгляды на экологию, религию и международные отношения далеки от позиций Трампа. Однако визит предоставляет монарху беспрецедентное внимание мировой общественности после коронации.

Дальнейшие переговоры и сложные темы

В четверг переговоры продолжатся в загородной резиденции премьера Чекерс. Стармер надеется, что внимание к монархии позволит отвести фокус от чувствительных тем, включая свободу слова и отставку посла Британии в США Питера Мандельсона.